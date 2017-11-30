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30 Kasım 2017 Perşembe
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    • Cinayet aydınlandı

    Bolu’nun Yenicepınar Köyü yakınlarındaki orman yolunda 2 gün önce çıplak vaziyette bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Bolu jandarması olayın üzerinden 24 saat geçmeden olayla ilgisi olduğu edilen 3 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

    30 Kasım 2017 Perşembe 22:04
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    Cinayet aydınlandı


    Bolu Gazetesi'nden Caner Güngör'ün özel haberine göre, bilindiği üzere 2 gün önce Yenicepınar Köyü Çambaşı Mevkii’si orman yolu üzerinde erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber vermiş, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemede yarı çıplak halde bulunan cesedin 41 yaşındaki Murat Güler’e ait olduğu belirlenmişti.

    JANDARMA 24 SAAT GEÇMEDEN ÇÖZDÜ

    Son günlerde başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Bolu Jandarması bu olayı da çözmek için hemen çalışmalara başladı. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden jandarma olayla ilgili  Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E. isimli şahısları gözaltına aldı.

    KEBAPÇIDA KARŞILAŞMIŞLAR

    Bolu Gazetesi’nin aldığı bilgiye göre sabah 04.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi’nde bir kebapçı dükkanının önünde maktül Murat Güler Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E. isimli şahıslara alkollü olduğunu ve kendisini eve bırakmalarını istedi. Bunun üzerine zanlılar Murat Güler’e parasının olup olmadığını, araçlarına gaz koyarsa bırakacaklarını söylediler. Bunun üzerine Murat Güler parasının olduğunu göstermek için cebindeki paraları çıkartarak gösterdi.

    SIRAYLA KAFASINI EZMİŞLER

    İddiaya göre bu gelişmelerin ardından 4 kişi Eray E.’ye ait otomobile binerek yola çıktılar. Şahıslar yolda içmek için birada aldılar. Olayın olduğu bölgede 4 kişi arabada içtikten sonra Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E. isimli şahıslar Murat Güler’den paranın tümünü kendilerine vermesini istediler. Murat Güler parayı vermek istemeyince arabadan indirip darp etmeye başladılar. Daha sonra taşla Murat Güler’in kafasına sırayla vurarak öldüren zanlılar Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E. parayı da aldıktan sonra cesedin üzerindeki kıyafetleri çıkarıp kıyafetleri yaktılar ve olay yerinden kaçtılar.

    Bolu Jandarması tarafından gözaltına alınan sanıkların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Yenicepınar, Köyü, Yakınlarındaki, Orman

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