Cinayet baltayla mı yoksa sopayla mı işlendi?

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Kasten adam öldürme ve silahlı tehdit” suçlamasıyla, müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Kahraman’ın duruşması arap saçına döndü. Tutuklu sanık, ölen Fahrettin Çetin’in başına sopayla vurduğunu, maktulün yakınları ise cinayetin baltayla işlendiğini iddia ettiler.

KÖPEK YÜZÜNDEN OLDU

Yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan ve ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Mehmet Kahraman, olay gününü şöyle anlattı; “Öncelikle hayatını kaybeden komşuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dilerim. Olay günü evde otururken birden bahçede bulunan köpeğimizin havladığı annem duydu ve bahçeye çıktı. Komşumun köpeği ile benim köpeğim kavga ediyordu. Bende iki köpeği ayırmak istedim. O sırada Fahrettin ağabey geldi ve önce annemi, sonra eşime ardından bana sopayla vurmaya başladı. O acıyla bende bir sopa kaptım ve sırtına doğru vurdum. Kafasına vurmadım. Aramızda para konusunda anlaşmazlığımız vardı. Kendisi bana 60 bin lira kredi çekmişti. Bende ancak yarısını verebilmiştim. Bu yüzden husumetimiz vardı. Rahmetli sopayla vurunca canımı çok yaktı. Ben ve annem kendisinin bayıldığını zannettik. Yakınları evimizin çevresinde toplanınca tedbir amaçlı olarak evdeki tüfeği aldım. Ama, kimseyi tehdit etmedim. Olayda balta falan kullanmadım. Sopayla vurdum. Çok pişmanım” dedi.

BİZİ YAPMADIĞI İYİLİĞİ ONA YAPTI

Maktulün oğulları ve gelini, sanıktan davacı şikayetçi olduklarını belirterek; “Babamız bize yapmadığı iyilikleri bu adama yapmıştır. Çocuğunun sütünü bile almıştır. İyilikten maraz doğar derler ya, işte bizim babamızda bu maraza kurban oldu. Kendisinin en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz” dediler.

EVLADIMIN BAŞINI YEDİLER

Duruşmaya tanık olarak dinlenen maktul Fahrettin Çetin’in 87 yaşındaki annesi Müşerref Çetin’de, katilin elinde balta olduğunu iddia ederek; “Bu adam evladımın başını yedi. Olay günü sanığın annesi, biz evimizin kapısının önünde beklerken; ‘Gelin de leşinizi alın’ diye bağırdı. Bizde köpeğimizin başına bir şey geldi sandık. Kızıma git bak dedim ve arkasında da ben gittim. Kızım bir anda, ‘Babamı öldürmüşler’ diye bağırınca bende olay yerine gittim. Evladım kanlar içindeydi. Ellerimle yüzündeki kanları temizledim. Daha sonra, dili boğazına kaçmıştı. Dilini çıkarttım ve ağzından kanlar aktı. Bir gözü şişmiş ve kapanmıştı. Kendisine, oğlum bunu sana kim yaptı diye sorduğumda dudakları titredi ve söyleyemedi. Tek gözüyle bana son bir kez daha ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 13 gün sonra beyin kanamasından hayatını kaybetti. Oğlum sopayla değil baltayla öldürüldü. Az ceza almak için yalan söylüyor. Ayrıca, iddia ettiği gibi köpek kavgası falan yoktu. Oğlumun kafasında sert bir cisimle vurulması nedeniyle kırılmalar meydana gelmiş. Sopayla olacak iş değil bu. Oğlumun yaralı ağır bedeni yol kenarındaydı. Onların bahçesinin bile içinde değildi. Söylediklerinin hepsi yalan” diyerek gözyaşı döktü.

Mahkeme heyeti, olayın aydınlatılması için 22 Kasım 2019 tarihinde cinayet mahalli olan Topardıç köyünde saat 14.00’de keşif yapılmasına ve duruşmanın da 14 Ocak 2020 tarihinde görülmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.