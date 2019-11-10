Cinayet Bürosundan Türkiye’de bir ilk

Haber : C.Kutay Aykan

Bolu ve Türkiye gündemine damgasını vuran beş günde altı kedinin öldürülmesi olayına Bolu Valiliği talimatı üzerine Cinayet Bürosu el koydu. İnsan öldürülmüş gibi ölüm olayını araştıran dört kişiden oluşan Cinayet Bürosu ekibi, dört günde 75 saat görüntü incelemesi yaparak insan öldürülmüş gibi kısa sürede bu olayı çözerek Türkiye’de bir ilki başarmış oldu.

Bolu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından yapılan otopsilerde kedilerin ayaklarında kesici alet izi bulunmadığı kedilerin ayaklarında düzensiz yırtık ve diş izleri bulunduğu tespit edilerek rapor cinayet bürosuna gönderildi. Cinayet Bürosunun yaptığı başarılı çalışma sonrası kedi ölüm olayları çözümlenmiş oldu.