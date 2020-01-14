Cinayet davası karara kaldı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Kasım 2017'de, Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkinde cesedi yanmış halde bulunan Burak Altuntaş'ı öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Fatih Alemdar, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada mahkeme heyetine esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Alemdar hakkında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatları, esasa ilişkin mütalaaya savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı tarafların savunma hazırlaması ve karar için 23 Ocak tarihine erteledi.

- Olay

Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde 2017 yılının Kasım ayında Burak Altuntaş'ın (17) cesedi yanmış halde bulunmuş, olayla ilgili Altuntaş'ın arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Fatih Alemdar (20) ile eşi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki ifadesinde, alkol aldıkları esnada alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Alemdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eşi ise salıverilmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "tasarlayarak öldürme" ve "çocuğu kasten öldürme" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020, 13:29