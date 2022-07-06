Cinayet davasında keşif istendi

Haber: Erdal Tanrıverdi

4 Aralık 2021 tarihinde Mudurnu’yu bağlı Yeniceşeyhler Köyünde yaptıkları içki aleminde 3 çocuk babası Güray Uzun’u(38) bıçakla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve Sağlık Mahallesindeki evinde yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan 20 yaşındaki Ferdi Gül’ün yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

SEGBİS sistemi ile ikinci kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Ferdi Gül, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Öncelikle böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan dolayı özür dilerim. Çok üzgünüm. Cinayeti ben işlemedim. Geçen duruşmada tanık olarak dinlenen İsmail Beyhan yalan ifadede bulunmuştur. HTS kayıtlarının dinlenmesini istiyorum. O gün ki telefon konuşmaları dinlendiğinde konuşma tarzından yalan söylediğini anlayabilirsiniz. 7 aydır tutukluyum ve tahliyemi istiyorum” diyerek ilginç bir teklifte bulundu.

Öte yandan kendisine söz verilen ve cinayete kurban giden Güray Uzun’un annesi Fatma Kaya; “Sadece bu adamdan değil, olay günü orada olan herkesten şikayetçiyim” derken maktulün eşi Sevinç Uzun’da, “Eşimin öldürülmesinden dolayı 3 çocuğumla birlikte mağdur oldum. Bende olay günü birlikte olan kişilerden de şikayetçiyim. Hepsinin yargılanmasını istiyorum” dedi.

Cinayet zanlısı Ferdi Gül’ün, avukatı Fikret Çıracı, tanıkların çelişkili ifadeler verdiğini bu nedenle olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Çıracı’nın bu isteğini, heyet değişikliği nedeniyle 4 Ekim 2022 tarihinde görülecek dada karar verilmesini kararlaştırarak, Gül’ün tahliye isteminin ve HTS kayıtlarının incelenmesi talebinin reddine karar verdi. Duruşma 4 Ekim 2022 tarihine ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 14:25