Cinayet davasında şok eden ifade

Haber: Erdal Tanrıverdi

11 Ocak 2022 tarihinde merkeze bağlı Yengeçitveren köyünde bir tavuk çiftliğinin inşaatında çalışırken Ahmet Kuyucu ile Necati Geyik arasında akşam saatlerinde kavga çıktı. Kavgada Geyik, ustası olan Kuyucu’yu kalbinden vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinde ölmesine nende olmuş ve kavgayı ayırmaya çalışan bir işçiyi de yaralamıştı. Olaydan sonra kaçarken güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edilen Geyik, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Cinayetinden ardından 4 ay sonra Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Necati Geyik, suçtan kurtulmak için, ustasının kendisine cinsel ilişkide bulunma teklifinde bulunduğunu söylemesi bir anda ortalığı gerdi.

Geyik savunmasında; “Olaydan iki ay önce ben Adana’da otururken ustam beni arayarak, Bolu’da inşaat işi olduğunu söyleyince kabul ettim. Ne var ki beni sürekli olarak taciz ediyordu. Cinsel ilişki teklifinde bulunuyordu. Olay akşamı mesai bittikten sonra da böyle bir teklifte bulununca öfkelendim ve böyle bir olayı karıştım. Olaydan sonra da kaçmadım. Hemen güvenlik görevlilerine gidip olayı anlatıp, jandarmanın gelmesini istedim. Jandarma gelince de teslim oldum. Kaçmak isteseydim, inşaatın arkası tarla, oradan kaçabilirdim” dedi.

Cinayet zanlısı Geyik’in, Adana’da ruhsal tedavi gördüğünü, akli melekelerini zaman zaman kaybettiğini ve sürekli olarak çocuk sesleri duyduğunu, bu konunun araştırmasını talip etti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.