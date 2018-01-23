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23 Ocak 2018 Salı
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    • Cinayet falda çıkmış

    Bolu’nun Gerede ilçesinde üniversite öğrencisi olan sevgilisi Berfin Yıldız’ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Cihat Kaycı, mahkemeyi bile şok eden açıklamada bulundu. Cinayetin falda çıktığını açıkladı.

    23 Ocak 2018 Salı 16:37
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    Cinayet falda çıkmış

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde Cebir tehdit veya hile kullanarak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek, ruhsatsız silah ve ateşli silahlarla mermileri satın almak veya taşımak veya bulundurmak, tasarlayarak adam öldürmek suçlarından yargılanan Cihat Kaycı, üniversite öğrencisi olan sevgilisi Berfin Yıldız’ı, tasarlayarak öldürmediğini ve onu çek sevdiğini açıkladı.

    Sanık Kaycı, mahkemede, cinayetten bir ay önce sevgilisi Berfin’in, komşusuna fal baktırdığını bu falda, Berfin’i seven birisinin olduğunu bu seven kişinin de kendisinin olduğunu Berfin tarafından kendisine söylendiğini dile getirerek şunları söyledi; “alda sevgili olarak ben çıkmışım, ikinci kartta ise ara bozan bir kişinin olduğunu Berfin bana anlattı. Hatta üçüncü bir kart daha olduğunu ama bu kartı söylemek istemediğini bana söyledi. Israrım üzerine üçüncü kartta Azrail çıktığını açıkladı. Bende güldüm tabi ki. Ama şimdi anlıyorum ki bu fal doğru çıktı. Aramıza giren kişi Aziz isimli kişi olmuştur. Cinayet onun yüzünden işlenmiştir” dedi. Bu açıklamaya mahkeme heyeti bile şaşırdı. Ancak, bu ifade tutanaklara geçirildi.

    5’İNCİ KATA YENİDEN TIRMANACAK

    Olay gecesi sevgilisi Berfin Yıldız’ın 5’inci katta oturduğu daireye duvardan tırmanarak girdiğini  açıklayan sanık Cihat Kaycı’nın bu işlemi yapıp yapmadığı keşifle belirlenecek. Kaycı’nın avukatının talebi üzerine olay yerinden 16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.00 keşif yapılmasına karar verildi. Kaycı, mahkeme heyeti huzurunda hazır bulundurulacak ve 5’inci kata yeniden tırmanarak, söylediğini doğrulamaya çalışacak.



     
    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Gerede, Ilçesinde, üniversite, öğrencisi

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