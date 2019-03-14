Cinayet mi,kaza mı hala belli değil

Haber: Esra Öztürk

Yaklaşık 3 yıl önce İzmit’ten Bolu’ya geldiği bilinen daha sonrasında Gerede-Bolu Karayolunda emniyet şeridinde cesedi bulunan Sevim Karanlık davasında sona gelindi. Burdur’da polis memuru olarak görev yapan Rıza Karanlık’ın eşi olduğu tespit edilen maktulün kamyon çarpması sonucu öldüğü anlaşılmıştı.Yapılan çalışmalar sonrası genç kadına İstanbul’dan Elbistan’a yük taşıyan sürücü Tahsin Başoğlu’nunGerede-Bolu Karayolu üzerinde kamyonuyla çarpması sonrası ölüm olayı gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.Olayla ilgili Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından savcının mütalaasını vermesi beklendiği belirtildi. Duruşmada dinlenen tanıklar olay günü maktulün yanında olan sanık Bayram Torbalı ve Mehmet Ercan’ın arkadaşlarıydı. İlk dinlenen tanık Sanık Bayram Torbalı’nın eski patronu oldu. Bir gece sanık Bayram Torbalı’nın kendisini arayarak başına çok kötü bir olay geldiğini söyleyerek “Beni aradı nerede olduğumu sordu bende yerimi söyledim. Mehmet Ercan’la yanıma geldiler. Çok tedirginlerdi. Bir şey anlatmadılar o gece bana fakat daha sonra kendisini internetten tanıdığım Sevim Karanlık’ın öldüğünü duydum. Kendilerine sorduğumda Sevim’le beraber olduklarını ve alkol aldıklarını, Yeniçağa’ya giderken Mehmet’le Sevim’in arka koltukta birlikte olmalarına sinirlenip tartıştıklarını. O sırada yolun kenarında pat diye bir ses duyduklarını ve Sevim’in öldüğünü gördüklerini söylediler. Tüm bildiğim bu kadar” dedi.

Duruşmada dinlenen diğer sanık da Sevim Karanlık’ıfacebooktan tanıdığını belirterek, oda diğer tanıkla aynı şeyleri söyledi. Olay günü bindikleri aracın sahibi olan tanık ise aracını bir değil birkaç kez Mehmet’e verdiğini belirterek “En son verdiğimde kendisi aracı annesinin hastalığı için istemişti. Bolu’ya gidip geleceğini söyledi. Sonra sabah bir kalktım aracı kapının önüne çekmiş kaçta geldiğini bilmiyorum. Bana başka bir şeyde anlatmadılar” dedi.

Son olarak söz verilen sanıklar Mehmet Ercan ve Bayram Torbalı ise suçlamaları kabul etmeyerek olayın trafik kazası olduğunu ve suçsuz olduklarını söylediler. Diğer sanık kamyon sürücüsü Tahsin Başoğlu ise diğer sanıkların suçu kendisine yıkarak olaydan sıyrılmaya çalıştığını belirterek “Olayda kadının intihar etme şüphesi de vardır. Olay tamamen üstüme yıkılmaya çalışılıyor diğer sanıktan kadınla birlikte olmuş alkol almışlar bir olay yaşanmış ki bu kadın gecenin yarısı kendini yola atmış. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Duruşma sonunda verilen ara kararda savcının mütalaasını hazırlaması ve artık olayla ilgili karar aşamasına geçilmesi için mahkeme 14 Mayıs’a ertelendi.