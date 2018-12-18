HABER:Gönül Olutürk

Avukat Dilruba Uslu Koyuncu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptığı başvuruya cevap veren Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, ayının soruşturma dosyasına ilişkin detayları paylaştı. Ayı hakkındaki sürece dair Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bolu Şube Müdürlüğü’nün verdiği detaylara göre, olayın yaşandığı alana foto kapanlar kuruldu. Bir süre sonra foto kapanlar bölgedeki ‘yetişkin’ bir ayının fotoğrafını çekti. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na dayanılarak çıkarılan ‘Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkındaki’ yönetmeliğin 54. maddesinin 1. fıkrasının C bendi gereğince ‘halk sağlığını tehdit ettiği’ gerekçesiyle ayının sahadan ‘uzaklaştırılması’ yönünde rapor hazırlandı. Yine ilgili yönetmelik gereği bunun için ayının avcılık belgesine sahip avcılar vasıtasıyla ‘vurularak’ alandan çıkarılması kararı alındı.

VUR EMRİ ÇIKARILDI

Hazırlanan bu rapor Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Bolu şubesine gönderilerek ayının alandan çıkarılması için gerekli izinler talep edildi. Ayının vurulma talebi uygun görüldü. Bunun üzerine ayının vurulması için bölgedeki avcı dernekleriyle bir sözleşme imzalandı. Avcılar, 18-30 Eylül ile 2-12 Ekim arasında yaptıkları aramalarda ayıyı bulamadılar. Bunun üzerine arama faaliyetleri sonlandırıldı.

KIŞ UYKUSUNA YATTI

Zanlı ayıyı bulmak için sözleşme yapılan avcı derneği başkanı Murat Yavuz şunları anlattı: “Olaydan sonra yetkililer bize geldi. Dosyadan ayının resmine baktık. Sonra ayıyı aramaya başladık. Bizimle görüşüldüğünde olayın üstünden bir zaman geçmişti. Dolayısıyla bölgeyi çoktan terk etmiş ve belki de kış uykusuna yatmıştı.”