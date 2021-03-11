Cinayet yok  şiddet çok





Türkiye'de 2020 yılında 300 kadın öldürülürken, 171 kadının ise ölümü şüpheli bulundu. Geçen yıl Türkiye'de Kırklareli, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Bolu, Kırıkkale, Karaman, Bitlis, Yozgat ve Hakkari'de kadın cinayeti işlenmedi. Türkiye'de 2020 yılında kadın cinayeti işlenmeyen 12 ilinden biri olan Bolu da uzun yıllardır ilk kez kadın cinayetleri işlenen iller sıralamasına girmedi. 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2020 yılı raporuna göre hiç kadın cinayeti işlenmeyen Bolu’da son bir yılda 413 kadına şiddet olayı kayıtlara geçti. Günde ortalama 1.14 kadına karşı şiddet suçu işlendi.

Kadınlara karşı şiddet suçlarının % 64’ü eş ve 1. derece yakınlara karşı işlenirken, % 23’ü sevgili ya da akraba dışı tanıdık kadınlara karşı işlendi. Kadınlara uygulanan darp suçlarının % 13’ünde ise erkekler hiç tanımadığı kadınlara şiddet uyguladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 10:02