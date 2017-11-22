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22 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Cinayet zanlısı Adliye’de

    Bolu’da 17 yaşındaki arkadaşını alacak ve verecek yüzünden önce bıçaklayıp sonra yakan 23 yaşındaki katil zanlısı ve ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi Adliye’ye sevk edildi.

    22 Kasım 2017 Çarşamba 10:38
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    Cinayet zanlısı Adliye’de

    Haber: Semih Baykal

    İzmit’in Gölcük ilçesindeki yetiştirme yurdundan bir ay önce kaçarak ilimiz Doğancı mahallesinde dedesiyle beraber yaşayan Burak Altuntaş’ yaklaşık bir hafta önce yaşadığı evden ayrılmış, ailesi de kayıp ihbarı vermişti. Bunun üzerine polis ekipleri arama çalışmalarına başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Doğancı mahallesi Kavakbaşı mevkiinde bir menfezin altında bir çoban yakılmış insan cesedi bulmuştu. Olay yerine giden ekipler boğazından bıçaklanmış ve tamamen yakılmış erkek cesediyle karşılaşmıştı. Ceset üzerinde yapılan kimlik tespitiyle cesedin 17 yaşındaki Burak Altuntaş’a ait olduğu belirlenmişti. Bolu Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri de Altuntaş’ı öldürdüğü tespit edilen 23 yaşındaki Fatih A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki ifadesinde Fatih A. “Burak Altuntaş ile 8 yıldır arkadaşız. Olayın olduğu gece alkol almak için cinayeti işlediğim yere gittik. Aramızda alacak verecek nedeniyle bir tartışma çıktı. Daha sonra kavga etmeye başlayınca boğazından 2 kere bıçakladım. Daha sonra eve giderek benzim aldım ve Burak'ı menfezin altına götürerek yaktım” dediği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Fatih A. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi K.A. geniş güvenlik önemleri altında Adliye’ye sevk edildi. 

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