Cinayet zanlısı Ankara’da yakalandı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da, gittiği eski nişanlısının evinde karşılaştığı iki kardeşten Beyazıt Bestami Ay’ı bıçaklayarak öldürüp, Muhammed Ay’ı ise yaraladıktan sonra kaçan Sefa Candan, cep telefonuyla sürekli olarak sosyal paylaşımında bulunmaya devam edince, izine çabuk ulaşıldı. Ve Ankara’da yakalandı. Ayrıca, olaya karıştıkları iddia edilen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Yaptığı sosyal paylaşımlarla büyük tepki toplayan ve suçunu açıkça buruda itiraf eden cinayet zanlısı Cinayet Bürosunda alınan ifadesinin ardından; “Kasten adam öldürmek ve kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından Savcılığa sevk edilecek.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022, 15:06