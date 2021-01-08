Cinayet zanlısı Bolu’da yakalandı

Haber: N. Halid Altundal

İstanbul Pendik’te 4 yıl önce çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldürüldü. Olayın ardından 28 yaşındaki Barbaros Aslıyüce, İstanbul Anadolu Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde ‘cinayete azmettirme’ suçuyla yargılanmaya başladı. Barbaros Aslıyüce, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. 3 yıldır firari olan cinayet zanlısının Bolu’da olduğuna dair duyumlar alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aslıyüce’nin kaldığı evi tespit eden ekipler hemen harekete geçti. Emniyet tarafından eve düzenlenen operasyonda Barbaros Aslıyüce kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aslıyüce, adliyeye sevkedildi.