Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Pınar Saygılı, 2 ay önce evi terk etti. Saygılı, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde oturan evli kuzeni H.Ç.’nin yanına gelerek yaşamaya başladı. Bunu haber alan Eftal S. Ankara’dan Gebze’ye gelerek yanında getirdiği av tüfeği ile eşini kuzeninin evi önünde vurdu. Yaralanan Pınar Saygılı hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Saygılı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşini vuran E.S. ise geldiği otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis, olaydan sonra otomobille kaçan Pınar S.'nin kocası Eftal S.'nin kimliğini ve araç plakasını 81 il emniyetine geçti. Araç Bolu Emniyet Müdürlüğü Plaka Tanıma Sistemi (PTS)’ye düşünce Bolu Polisi tarafından takibe alındı. Yumrukaya Köyü mevkiinde tertibat alan polis, aracı durdurarak Eftal S.’yi cinayette kullanıldığı belirlenen pompalı tüfeğiyle yakalandı. Gebze Emniyetiyle irtibata geçen Bolu Emniyeti zanlı Eftal S.’yi teslim etti. Gebze İlçe Emniyetine teslim edilen Eftal.S’nin Emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Semih Baykal