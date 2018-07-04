Haber: Kasım ŞAHİN

Olay, 2016 yılının Aralık ayında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da oturan Cihat Kaycı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü’nü kazanıp, üniversiteye gittikten sonra kıskançlık nedeniyle arasının bozulduğu Berfin Yıldız ile görüşmek için yanına gitti. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin 5’inci kattaki evine tırmanıp, balkondan eve giren Kaycı, Yıldız ile aynı evde bulunan Aziz Başaran’ı (21) tabancayla yaraladı. Cihat Kaycı, ardından Berfin Yıldız’ı boş araziye götürüp, burada başına tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Kaycı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, tasarlayarak öldürmek suçlarından ömür boyu müebbet hapis cezası istemiyle Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyordu. Bu suçlara karşın üniversitesi öğrencisi Aziz Başarın’ı yaralamak suçundan hakkında dava açılmamıştı. Mahkeme heyeti bu dosyayı da cinayet dosyasına birleştirerek, diğer suçlarla birlikte sanığın yargılanmasına karar verildi.

9 Ekim 2018 tarihinde görülecek duruşmada, Kaycı tarafından tabancayla yaralanan üniversite öğrencisi Aziz Kaycı, mağdur olarak dinlenecek. Tutuklu cinayet zanlısı Kaycı, yarala konusundaki savunmasını bu duruşma da yapacağını söyledi.