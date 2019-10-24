Cinayet zanlısının şaşırtan savunması

Haber: C. Kutay AYKAN

Çıkanlar Mahallesi Roman Konutlarında 17 Kasım 2018 tarihinde çıkan kavgada Tolga Kurul’un kafasına sert cisimle vurup ağır yaralamaktan dolayı tutuklanarak cezaevine konulan Emrah Tokuş’un Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına devam edildi. Olayda yaralanan Kurul’un bu olaydan 15 gün sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle, Tokuş, adam öldürmek suçundan yargılanmaya başlandı. Duruşmada kendini savunan Tokuş, yaptığı savunmayla hem mahkeme heyetini hem de duruşmaya katılanları şaşkına çevirdi. Cinayeti kendisinin işlemediğini ve suçsuz olduğunu belirten Tokuş, “Ben ne olaya karıştım ve öldürme eyleminde bulundum. Hatta eşim beni uyuşturucu kullanıyorum diye polise şikayet etti. Ardında da hamile bir şekilde evden kaçıp teyzemin oğluna gitti. Onunla evlendi. Öldürseydim onu öldürürdüm. Onu öldürmediğime göre, Tolga’yı da ben öldürmedim” demesi şaşkınlık yarattı.

Mahkeme heyeti adam öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Emrah Tokuş’un, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ;

Olay, 17 Kasım 2018 tarihinde Çıkınlar Mahallesi 72. Konutları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul (22) ve Emrah Tokuş (23), kalabalık gruplar halinde 3 gün önce Çıkınlar Mahallesi’nde karşı karşıya geldi. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören gruplar kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olaydan yaklaşık 1 saat sonra iki grup tekrar aynı bölgede karşı karşıya geldi. Şahıslar arasında başlayan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Emrah Tokuş, yanında bulunan silahla Tolga Kurul’u kafasından vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan Kurul, yanında bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden otomobille kaçan Tolga Kurul ve beraberindeki 4 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan, 18’den küçük olan şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Emrah Tokuş, D.B, O.B. ve M.K. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Emrah Tokuş tutuklanırken, D.B. ve O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.’nın ise, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tolga Kurul ise olaydan 15 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 16:32