Cinayete adli tıp karar verecek



Haber: C. Kutay AYKAN

Seben ilçemize bağlı Çeltikdere Köyü'nde geçtiğimiz yıl 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı davada yeni gelişme yaşandı. Olay günü çıkan kavgada yaralanan ve aradan geçen 11 ay sonra kaldığı bakım evinde hayatına kaybeden Mehmet Büyüktopaç’ın, olay günü aldığı darbelerden dolayı ölüp ölmediğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine karar verildi. Şayet rapor, alınan darbelerden dolayı olduğu belirlenirse ölü sayısı 5’e çıkacak.

BABAM ALDIĞI DARBELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya müdahil olarak katılan Ayşe Özkiraz, babasının olaydan 11 ay sonra kaldığı bakım evinde hayatını kaybettiğini belirterek; “Olay günü babam başına ve vücudunun çeşitli yerlerine ağır darbeler aldı. Bu ağır darplardan sonra Alzheimer hastası oldu. Yaşlı olduğu için kendisini bakım evine yerleştirdik. Ama, olaydan aldığı darbeler sonrası hayatını kaybetti. Sanıklardan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

ÇOCUKLARIMIN SUÇU YOK

Tutuklu sanıklardan Mustafa Büyüktopaç, çocukları Zeki ve Onur Büyüktopaç’ın suçsuz olduğunu belirterek; “Bu olayda çocuklarımın hiçbir suçu yok. Cinayet olayına karışmamışlardır. Tahliye edilmesini istiyorum” derken, çocukları ise mahkeme heyetine; “Suçlamaları kabul etmiyoruz. Biz cinayet olayına karışmadık. Tahliyemizi istiyoruz” dediler.

Müşteki sanıklardan Metin ve Soner Büyüktopaç’da, mahkeme heyetinin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sorusuna; “Bir diyeceğimiz yok. Her şey ortada” cevabını verdiler. Tutuksuz yargılanan Hasan ve Hatice Büyüktopaç’da; bir diyeceklerinin olmadığını cinayetle ilgili hiçbir suça karışmadıklarını belirttiler.

Mahkeme heyeti, 4 kişinin ölümüne ve 2 kişinin de yaralanmasına neden olay cinayetten 11 ay sonra kaldığı bakım evinde hayatını kaybeden Mehmet Büyüktopaç’ın, ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna başvurulmasına ve ölüm nedeninin kesinleşme raporunun mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Şayet, Mehmet Büyüktopaç’ın olaylarda çıkan kavgada aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlenirse ölü sayısı 5’e çıkmış olacak ve davanın seyri değişecek. Ayrıca, mahkeme heyeti cinayet günü konuyu araştıran ve ifadeleri alan Seben İlçe Jandarma komutanının da tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 24 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 14:53