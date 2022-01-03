Cinayeti karısı işlemiş

Haber: C. Kutay Aykan

Gerede İlçe Jandarma ekiplerinin sıkı takibi ile incelenen deliller, Metin Özalp’in cinayet zanlısı olarak eşi M. Özalp’i işaret etti. M. Özalp, Jandarmanın sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf edince çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Jasat ve Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ve istihbarat ekiplerinin hassas çalışması sonrasında deliller yok olmadan tespit edildi. Toplanan deliller eşliğinde sorguya alınan eş M. Özalp, kocasını öldürdüğünü itiraf edince çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAY GEÇMİŞİ

Gerede ilçesinde, 3 gündür ailesinin haber alamadığı inşaat işçisi Metin Özalp (59), köy imamı tarafından dere yatağında ölü bulundu.

Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde oturan inşaat işçisi Metin Özalp, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu ilçe jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri Özalp’i bulmak için çalışma başlattı.

Arama çalışmalarının devam ettiği sırada Hacılar köyü imamı Cuma namazından döndüğü sırada köyün yakınından geçen Markuşa Deresi yatağında bir erkek cesedi gördü. İmamın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, dere yatağında bulunan kişinin 3 gündür kayıp olan Metin Özalp olduğunu belirledi. Dereden çıkarılan Özalp’in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.