Cinayetin ayrıntıları belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mudurnu ilçesi Delice Yaylasında Harun Sayın ve Burak Telkeş arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası yaylada bulunan vatandaşlar, araya girerek ikiliyi ayırdı. Harun Sayın daha sonra Burak Telkeş’i arayarak Mudurnu-Abant yol ayrımında buluşmaya çağırdı. Burada bir araya gelen ikili arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Sayın yanında getirdiği pompalı tüfekle Burak Telkeş’i karnından vurarak öldürdü.

TELKEŞ’İ HASTANEYE SAYIN GÖTÜRMÜŞ

Cinayetin ikili arasında “bana abi diyeceksin” tartışması sonucu gerçekleştiği iddia edilirken olayın detayları da belli olmaya başladı. Edindiğimiz bilgiye göre Burak Telkeş daha önce arkadaşları ile birlikte Harun Sayın’ı ilçede darp etti. Bu olayın ardından Sayın, Burak Telkeş ve arkadaşları ile Delice Yaylasında karşılaşınca tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesini yaylada bulunan vatandaşlar engelledi. Daha sonra Harun Sayın, Burak Telkeş’i arayarak buluşmaya davet etti. Burak Telkeş, Mudurnu-Abant yol ayrımındaki buluşmaya yine arkadaşları ile birlikte geldi. Burada Sayın ve Telkeş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Harun Sayın yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya bir el ateş etti. Burak Telkeş’le tartışmaya devam eden Sayın olayın büyümesi üzerine Telkeş’i pompalı tüfekle karnından vurdu. Harun Sayın, ağır yaralanan Telkeş’i arabasına alarak hastaneye götürdü. Telkeş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Öte yandan Harun Sayın’ın olay sonrası kaçmadığı ve hastaneye gidince burada Jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 22:21