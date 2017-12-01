Haber: Semih BAYKAL

Geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde, ilimiz Yenicepınar Köyü, Çambaşı mevkiinde maden ocağı yolunda Murat Güler’in yarı çıplak cesedi bulundu. Güler’in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Jandarmanın yaptığı araştırma sonunda Volkan M., Uğur Ö. ve Eray E., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili gözaltına alınan 3 şahıs, sorgularında cinayeti itiraf etti.

Jandarmanın araştırmasına göre şüpheli şahıslar, İzzet Baysal Caddesi’nde bir kebapçı dükkanı önünde oturan Murat Güler ile tanıştılar. Alkollü olan Murat Güler, sohbet sırasında 3 kişiden kendisini eve bırakmalarını rica etti. Şüpheliler ise Güler’e, yakıt alması karşılığında bırakabileceklerini söyledi. Güler, cebinde bulunan 2 deste parayı gösterdi. Bunun üzerine Şüpheliler, Güler’i otomobile alıp ormanlık alanda maden ocağı yoluna götürdü. Burada başına sert bir cisimle vurup Güler’i öldüren 3 kişi, cebindeki 2 deste parayı aldı. Paranın, üzerinde ‘geçersiz’ yazan sahte banknotlar olduğunu gören şüpheliler, Güler’in pantolonunu çıkarıp yaktıktan sonra kaçtı.