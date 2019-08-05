Çin’den Bolu’ya uzanan aşk

Haber: Esra Öztürk

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra dil öğrenmek için Çin'e giden Ahmet Serhat Süngü yemek yediği restoranda, Ji Wang ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yapan ikili, daha sonra birbirine aşık oldu. 1 yıl süren ilişkinin ardından çift, evlenmeye karar verdi. Ji Wang ve Ahmet Serhat Süngü, Bolu'da yapılan düğünle dünya evine girdi. Çiftin nikâhı, cuma günü Bolu Belediyesi Nikâh Dairesi'nde kıyıldı. Nikahın ardından çifte, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Çiftin düğünleri ise dün akşam Karaçayır Parkı'nda, açık havada gerçekleşti. Düğüne, damadın akrabaları ve yakınları katıldı. Ji Wang'ın ise yalnızca bir akrabası düğüne katılabildi. Çift, ilk danslarının ardından oyun havaları eşliğinde eğlendi.