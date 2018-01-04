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04 Ocak 2018 Perşembe
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    • Çıngı aday olmayacağını açıkladı

    Cumhuriyet Halk Partisinin 6 Ocak tarihinde gerçekleştireceği olan Olağan Genel Kurul Kongresinde İl Başkanlığına aday olacağı konuşulan Hüseyin Cahit Çıngı, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Çıngı, kongrede başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

    04 Ocak 2018 Perşembe 12:12
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    Çıngı aday olmayacağını açıkladı

    Haber: Semih Baykal

    Cumhuriyet Halk Partisinin Olağan Genel Kurul Kongresine az bir süre kala İl Başkanlığına adaylığını açıklayan mevcut başkan Kazım Karsu’dan sonra aday olmayı düşünen ve kamuoyunda konuşulan isimler bir bir yarıştan çekildi. Son olarak, İl Başkanlığına aday olacağı konuşulan Hüseyin Cahit Çıngı da yarıştan çekildiğini açıkladı. Çıngı açıklamasında; “Bilindiği gibi üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi kongreler sürecine girmiştir. İlçe kongrelerimiz Merkez ilçeyle başlamış ve Seben ilçemizle son bulmuştur. İl Başkanımız ve Milletvekilimiz parti içindeki geçmiş sorunların giderilmesi amacıyla Merkez İlçede süreci yönetmişlerdir.  Partimizde kongreler süreci başlamadan önce ve başladıktan sonra İl Başkanımız Kazım Ağabey (hep böyle hitap ettiğim ve öyle gördüğüm için resmi bir dil kullanmıyorum) defalarca herhangi bir şekilde aday olmayacağını değişik ortamlarda dile getirmiştir. Ben de bir grup arkadaşımla görüşerek kendisinin de bilgisi dâhilinde İl Başkanlığı adaylığı çalışmalarımı aralıksız sürdürdüm. Arkadaşlarımla birçok ilçemize ziyarette bulundum. Onlardan da motive edici destek mesajları aldım. Bu sürede bazı arkadaşlarımızın da adaylık düşündüklerini de öğrendim ki bunlar CHP’de olması gereken demokratik yarışlardır. Saygıyla karşılanması gerekir. Daha sonraki süreçte çok adaylı yarışın partiye zarar vereceği konusunun bir grup tarafından sürekli işlendiğini gördük. Ben ve adaylık düşünen arkadaşlarımın hiç birisinin Partimize zarar verecek bölünmeye yol açacak davranışlarda bulunmaları mümkün değildir, olamazda” dedi.

    “KAZIM AĞABEY İLE BİR YARIŞA GİRMEK EN SON DÜŞÜNECEĞİM ŞEYDİR”

    Açıklamasının devamında Çıngı aday olmayacağını şu sözlerle açıkladı; “Yaşanan bu sürecin sonunda Kazım Ağabey’in İl Başkanlığına tekrar aday olacağını basından duyduk. 2013 yılında İl Başkanlığına seçildiğinden bu güne kadar yanında bulunduğum her konuda destek olmaya çalıştığım Kazım Ağabey ile bir yarışa girmek en son düşüneceğim şeydir. Kaldı ki Merkez İlçe Delegasyonunun ne şekilde yapıldığı tüm partili kamuoyu tarafından bilinmektedir. Arkadaşlarımla yaptığımız değerlendirme sonucu İl Başkanlığı adaylığından çekiliyorum. Çok sesli, üretken, heyecanlı bir il yönetimi oluşturmayı düşünmüş ve bu yönde çalışmalarımı yürütmüştüm. Bu süre içinde hep desteklerini hissettiğim İlçe Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, ilçe yönetimleri ve delegasyonlarına özellikle teşekkür ederim. Büyük Mücadeleler ve doğru adaylarla kazanılan İlçelerde benim sebep olacağım ayrışmalar kabulleneceğim bir şey değildir. Yine bu süre içerisinde Merkez İlçemizde delege olsun olmasın bizzat veya dolaylı olarak desteklerini ileten partili arkadaşlarıma (geçmişte parti içi yarışlarda farklı düşündüklerimize de) teşekkürü bir borç biliyorum. Tabii bu süreci beraber yürüttüğümüz yol arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Biliyorum ki hepimizin hedefi 2019’da ülkemizi tek adam rejiminden kurtarmaktır, çalışmalarımız bu yönde olmalıdır. Parti içinde bütünleşmeyi büyük bir başarıyla sağlayan Milletvekilimize, Merkez İlçe Başkanımıza, İl Başkanımız Kazım Ağabey’e başarılar diliyorum.Partililerimize ve kamuoyuna saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisinin, 6, Ocak

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