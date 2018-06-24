Haber: Semih Baykal

Türkiye’nin beklediği seçim geldi. Milletvekili adayları da oylarını kullanmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Üçüncü sıra Milletvekili adayı Hüseyin Cahit Çıngı’da oyunu Kılıçaslan mahallesi 1173 nolu sandıkta ailesiyle birlikte kullandı. Çıngı oyunu kullandıktan sonra şu açıklamaları kullandı; “ Seçimlerin ülkemize ve Bolumuza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı oy vermeye ve sonrasında da sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum.”