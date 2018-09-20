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20 Eylül 2018 Perşembe
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    • Çıngı’dan Beykoz’a özel ziyaret

    Geçtiğimiz hafta CHP’den Belediye Başkan aday adaylığı resmen açıklayan Cahit Çıngı, 22 Eylül’de, aday adaylığını açıklayacak olan Erhan Beykoz’a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

    20 Eylül 2018 Perşembe 12:28
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    Çıngı’dan Beykoz’a özel ziyaret

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Kamuoyunda sürekli olarak eleştirilen CHP Bolu teşkilatı, söylentilere karşın dostluk örneği gösterdi. Geçtiğimiz günlerde CHP’den Bolu Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Cahit Çıngı, 22 Eylül’de parti binasında aday adaylığını resmen açıklayacak olan Erhan Beykoz’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek başarılar diledi. Yaklaşık bir saat süren dostluk bulaşmasında Çıngı, “Son günlerde partimizin yıpratılması adına, birçok söylentiler dolaşıyor. Bu söylentiler bizi üzüyor. Bizler Belediye seçimlerine kavgayla değil barış ve dostlukla gidiyoruz. Bu demokratik yarışta birden fazla aday adayı çıkabilir. Hatta ne kadar çok aday adayımız olursa o kadar demokrasi kazanır, ülkemiz kazanır. Partimiz tarafından kim aday gösterilirse, aday olmayanlarla birlikte el ele verip, belediye başkanlığı seçimlerini kazanmak adına, birlik ve beraberlikle içerisinde canla başla gece gündüz demeden çalışacağız. Kavgacı, hizipçi, ayrımcı değiliz. Biz değil CHP ön plandadır. Bolu halkına daha iyi hizmet vermek için çalışacağız” dedi.

    CHP Belediye Başkan Aday Adayı Erhan Beykoz ise, “Her zaman dostluk içerisinde şenlik havasında seçim çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Bundan sonra da CHP’de böyle olacaktır. Sen aday oldun, ben aday oldum diye bir şey yok. Kim aday olursa olun, hep beraber sonuna kadar adayımızı destekleyeceğiz. Bolu’yu CHP’nin tekrar kalesi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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