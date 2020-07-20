Çıngı’dan Türkoğlu’na sert tepki

Haber: N. Halid Altundal

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatında sular durulmuyor. Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu’nun istifası ile ilgili tartışmalar devam ederken CHP’nin önemli isimlerinden Hüseyin Cahit Çıngı, Türkoğlu’na sert tepki gösterdi. 17 Temmuz Atatürk’ün Bolu’ya Gelişinin 86. yıldönümü töreni öncesinde bir kafede oturan Çıngı, Türkoğlu’nun kendisini görmesi sonrası yolunu değiştirmesine sert tepki gösterdi.

“BENİ GÖRÜNCE ANİDEN KARŞI KALDIRIMA GEÇEREK…”

Yaşanan olayla ilgili sessizliği sosyal medya hesabından bozan Hüseyin Cahit Çıngı, “Ne yazık ki yazmadan yapamayacağım.17.Temmuz.2020 Bugün ATATÜRK'ün Bolu'ya gelişinin 86.yılı törenlerine katılmak için Anıtpark'a giderken bir dönem Mrk. İlçe yönetiminde görev yapmış bir Kardeşimin davetiyle bir kafede çay içmek için oturduk. Birkaç dakika sonra Merkez İlçe Başkanı(Başkanımız yazamıyorum) yalnız başına bizim bulunduğumuz kafeye doğru yürürken beni görünce aniden karşı kaldırıma geçerek yola selam vermeden devam etti. Oturan hepimiz durumu çok yadırgadık. Tören boyunca hem çok düşündüm, hem de çok üzüldüm” ifadelerini kullandı.

“YÖNETEMİYORSUNUZ”

Türkoğlu’na tepkisini sürdüren Çıngı ayrıca, “Siz yok saysanız da Cumhuriyet Halk Partisinin sadece Bolu örgütünün, her kademesinde 30 yıllık emeğim var. Senden önce de Partime ve Ülkeme hizmet ettim. Senden sonra da Partime ve Ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. Son sözüm şu YÖNETEMİYORSUNUZ” dedi.

Çıngı’nın paylaşımına çok sayıda CHP’li isim de yorum yaparak destek verdi. Birçok kişi yaşanan olaya karşı üzüntüsünü dile getirirken Çıngı’nın partiye olan emeklerini bildiklerini belirttiler. Öte yandan çok sayıda kişinin de beğendiği paylaşımı bazı AK Partili isimlerin de beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. CHP’nin içinde bulunduğu çatışmaların ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken kamuoyunda Yerel Seçimler sonrası alınan büyük başarının gerektiği kadar anlaşılamadığı ve kontrol edilemediği yorumları yapılıyor.