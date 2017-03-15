Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da Cumhuriyet Caddesi mevkiinde yol ayrımı kısmında bulunan Çinili Çeşme hem kış şartlarından hem de bazı bilinçsiz vatandaşların çinilere zarar vermesinden dolayı ortaya çirkin bir görüntü çıkmasına neden oldu.

Bölgedeki esnaflar soğuk havadan dolayı çeşme üzerinde bulunan çinilerin bazıları çatlarken bazı çiniler kırıldığını dile getirirken; “Bu çeşme yıllardır cadde üzerindeki esnaf ve ailelerin kökez suyu ihtiyacını karşılıyor. Fakat çinilerin parçalanması yüzünden ortaya da çirkin görüntü çıkmasına neden oldu. Bir an önce çinilerin yenilenmesini istiyoruz. Ayrıca musluklarında yenilenmesi gerekiyor” dediler.