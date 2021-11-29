Cino, sahibini yanaklarından öptü



Haber: C. Kutay Aykan

İki hafta köpeğini İzzet Baysal Caddesi üzerinde gezdirirken kaybeden Mustafa Tuncer isimli vatandaş, önceki akşam cadde gezerken köpeğini, tanımadığı bir şahsın gezdirdiğini görünce hem sevindi hem de şaşkınlık yaşadı.

Köpeğin kendisine hediye edildiğini söyleyen genç, köpeğin sahibine inanınca teslim etmek zorunda kaldı.

Cino’nun sahibi Mustafa Tuncer, yaklaşık iki hafta önce boynunda tasması olan köpeğinin bir anda yayından kaybolduğunu ve her yerde onu aradığını belirterek; “Her gün onu aradım. Yine Cino’yu aramak için akşam üstü İzzet Baysal Caddesine çıktığımda tanımadığım bir kişiyi köpeğimi gezdirirken gördüm. Şahıs inatla köpeğin kendisine hediye edildiğini söyledi. Bende hem tasması, hem de nazar boncuğuyla olan fotoğrafını gösterince inandı ve Cino’mu bana geri verdi. Şu anda çok mutluyum. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyordum” dedi. Sahibine kavuşan Cino, sevinç gösterileri yaparken, sahibinin de yanağından öpmekten de geri kalmadı