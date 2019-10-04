Cinsel güç artırıcı hap yakalandı

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu Ankara-İstanbul istikametinde İ.K. (57) isimli şahsın sevk ve idaresindeki seyir halinde olan bir otomobil durduruldu. Durdurulan otomobil içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 168 bin TL olan 575 adet üzerinde Sildenafil-100-8 F.C Tablets ibareli boş ilaç kutusu, bin 150 adet blaster içerisinde toplam 4 bin 600 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi. Emniyet ekipleri durdurulan otomobil sürücüsü İ.K.(57) ile E.K.(47) isimli şahıslar hakkında soruşturma başlattı.