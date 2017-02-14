Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'da gerçekleşen olayda sanık H.A. 18 yaşından küçük olan B.K. ve H.G.'ye cinsel istismardan tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Olayın, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, H.A.'nın gıyabında duruşma gerçekleşti. Reşit olmayan kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girme ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından yargılanan H.A. için hapis kararı çıktı. Mahkeme heyeti, H.A.'ya reşit olmayan kız çocuğu ile ilişkiye girmekten 1 yıl 6 ay, çocuğun nitelikli cinsel istismar suçundan 12 yıl 2 ay 10 gün, toplamda ise 13 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası verdi.