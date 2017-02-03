Haber: Erol Değirmenci / Faruk Çidem

Bolu'da piknik yapma bahanesi ile D.Y. (17), M.F'.yi (15) Abant'a götürüp tecavüz eden M.A ile C.A için karar verildi.

Abant'a piknik yapma bahanesi ile D.Y ile M.F'yi Abant'a pikniğe götüren M.A ile C.A birlikte içki içtikten sonra küçük kızlara tecavüz ettiler. Bu olayın ardından D.Y. kendisini terk ettiği için eski sevgili M.A.'dan şikayetçi oldu. Genç kız D.Y. "Daha öncesinde birlikte oluyorduk. Abant'ta bana tecavüz etti. Beni sevdiğini söylüyordu bir şey demedim bende. Daha sonra beni terk edince mahkemeye başvurdum" ifadelerini kullanmıştı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu gün görülen davada suçun kesinleşmesi üzerine sanıklar için karar verildi. Mahkeme heyeti, M.A.'ya 18 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girdiği için 1 yıl 11 ay 10 gün, C.A.'ya tehdit etme suçundan 3 ay hapis cezası verdi.