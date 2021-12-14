Cinsel saldırıya uğradığı eski kocasını afetti

Haber: C. Kutay Aykan

Çirkin cinsel taciz olayı yaklaşık 5 ay önce meydana geldi. 2 yıl önce boşandığını 2 çocuk annesi Ş.S.’ye yönelik cinsel saldırı olayını gerçekleştiren ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.B.’nin Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Cinsel istismar ve konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçundan yargılanmasına başlandı. Eski kocası tarafından cinsel saldırıya uğrayan Ş.S., savcılıkta verdiği ifadesinde; “Olay akşamı kızım ve eşimde olan oğlumla birlikte bir arkadaşın doğum günü kutlamasına gittik. Benim başım ağrıdığı için çocuklarımı arkadaşlara emanet edip eve yatmaya gittim. Gece saat 00.30 gibi kapının zili çaldı. Çocuklarım geldi sandım. Kapı açtığımda eski kocamı karşımda gördüm. Bana; ‘Senden vazgeçtiğimi mi sandın’ diyerek sarılıp beni yere yatırdı. İmdat diye bağırmama rağmen, yardım istememe rağmen bana zorla cinsel ilişkide bulundu. Bu sırada, ‘Gel barışalım, sende beni seviyorsun. Evimize gidelim’ diye söylemde bulundu” şeklinde ifade verdi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan ve SEGBİS sistemiyle savunma yapan eski koca S.B., kesinlikle boşandığı eşine zorla cinsel ilişkiye girmediğini belirterek; “Yaptığım olaydan dolayı çok pişmanım. Bana kesinlikle zorla ilişkiye girmedim. Kendi gönül rızasıyla oldu. Zorla yapmaya kalksaydım, bunu yapamazdım. Öğrendiğim kadarıyla şikayetinden vazgeçmiş. Beraatimi istiyorum” dedi. Karakolda ve Savcılıkta şikayetçi olan Ş.S., mahkemeye gönderdiği dilekçe ile boşandığı kocasından şikayetçi olmadığını bildirdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.