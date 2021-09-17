Cinsel taciz olayı not kağıdı ile ortaya çıktı

Haber: Yasin Bilgi

Olay, Göynük’te bir kümeste 2019’nun nisan ayında gerçekleştiği iddia edildi. İddiaya göre 10 yaşındaki C.K. kümesin sahibinin oğlu ile aynı odada bulunurken şakalaşmak adına 23 yaşındaki M.S.’nin sırtına şaka amaçlı vurması sonrası, M.S. 10 yaşındaki kızı tutarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Mahkemede tanık olarak dinlenen 7 yaşındaki A.G.B. erkek kardeşi ablasının “bırak beni” demesi üzerine M.S’ye saldırdığını ve ablasını kucağına aldığı gördüğünü söyledi.

Cinsel taciz olayı ise mağdur küçük kızın yazdığı ve yere attığı not sayesinde ortaya çıktı, notta, bir çocuğu sevdiğini ve tecavüze uğradığı yazıyor. Notu bulan rehber öğretmen C.O., yanında bulundurduğu notu mahkeme heyetine verdikten sonra; “Bu notu okuduktan sonra cinsel istismar kanaatine vardık ve durumu ailesiyle paylaştık” dedi.

Bolu 1. Ağır ceza Mahkemesinde davaları görüldüğü esnada olayları dinleyen hakim 10 yaşındaki kızın cinsel istismarı nereden bileceğini sorunca, SEGBİS sistemi ile mahkeme salonuna bağlanan cinsel istismara uğradığını iddia eden C.K, “Müge Anlı ve Esra Erol’dan izlediğim kadarıyla kötü bir şey olduğunu anladım” dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamayan sanık M.S.nin suçlu bulunması halinde 8 yıl hapis cezası ile çarptırılacağı öğrenildi.