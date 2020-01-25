Cinsel tacizciye 19 yıl

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık 2 yıl önce lise öğrencisi S.N.K ile aşk ilişkisine giren 3 çocuk babası C.B. Gölköy’de cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan C.B. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “S.N.K. ile duygusal bir ilişkimiz oldu. Ama kendi rızasıyla birlikte olduk. Kesinlikle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

BABASINDAN DAHA ÇOK KORUDUM VE DESTEK OLDUM

Tutuklu sanık C.B. savunmasında ilginç bir iddiada da bulunarak; “S.N.K. ile birlikteliğimde kendisine hep maddi destek de bulundum. Doğum günü masraflarını bile ben yaptım. Ona babasından daha çok destek oldum ve daha çok korudum. Böyle bir suçu kabul etmiyorum” açıklamasında bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık C.B’yi 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.