Cinsel tacizciye 22 yıl hapis

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; “Çocuğun nitelikli istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından iki yıldır Manisa E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Burhan A.’nın son duruşması görüldü. Savunmasında, “Olay günü M.D. evime gelerek, karımın elbisesini giyince bir yanlış anlaşılma oldu. Çocuklarım var ve mağdurum, beraatımı istiyorum” demesi hem heyeti hem de duruşmaya katılanları şaşkına çevirdi.

Mağdur M.D., başından geçenleri şöyle anlattı; “Olay günü Burhan A., evimizin önünde güvercinlere bakıyordu. Bende ona ne yapıyorsun diye sorduğumda sohbete başladık. Beni evine davet etti. Bana senin sevdiğin var mı diye sordu. Bende yok dedim. Bende ona senin karın var mı diye sordum. Var ama evde değil dile cevap verdi. Sonra da sen benim sevgilim olur musun diye sorunca, bende kendisine olurum ama ailem duyarsa fena olur deyince, duymasınlar tabi ki gizlice sevgili olalım. Sen benim sevgilim olduktan sonra bende seninle evleneceğim. Benim karım olacaksın 18 yaşına girdiğinde de seni bırakmayacağım dilerek bana sahip oldu. Bu cinsel ilişkiye girme olayı birkaç kez yaşandı” dedi.

Mahkemede suçsuz olduğunu ve beraatını isteyen 2 çocuk babası Burhan A., Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 17 yıl 8 ay 15 gün, kişiyi hürriyetinden soksun bırakma suçundan da 2 yıl 32 ay 7 gün olmak kaydıyla toplam 19 yıl 40 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 12:03