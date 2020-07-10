CİNSİYETİMİZ YOK MU ?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Yıllardır size engelleri anlatmaya çalışıyorum. Ancak bazen benim bile fark etmediğim uygulamalardan kaynaklanan engeller olabiliyor. Bunları görünce kendi kendime “niye hiç böyle düşünmedim? Niye ben bunu daha önce görmedim?” diyorum. işte şu anda böyle bir konuyu anlatmaya çalışacağım. Yalnız konu biraz nazik bunun için kelimelerimi her zamankinden daha dikkatli seçmeye çalışacağım bir kusurum olursa kusuruma bakmayın.

Geçtiğimiz günlerde fiziksel engelli hanımların yazdığı bir mail aldım. Mailde rahatsız oldukları bir konuyu bana anlatmışlar ve bu konuyu dile getirmemi istediler. Tabi burada yazmadan önce konuyla ilgili küçük çapta bir araştırma yaptım. Çeşitli illerdeki hatta ülkelerdeki arkadaşlarıma Sizin bulunduğunuz yerde bu olay nasıl diye danıştım. Merak ettiniz değil mi? hemen anlatıyorum.

Dışarıda AVM tarzı yerlerde genel olarak cinsiyet ve özel ihtiyaçlar nedeniyle tuvaletler kadın, erkek ve engelli diye 3 kategoriye ayrılır. Buraya kadar tamam ne güzel engelli tuvaletleri de var diyoruz. Ancak bana hanımların yazdığı yerden bakarsak genelde engelli için yapılan tuvaletlerde bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. “Engelli kişilerin cinsiyeti yok mu?” Diye bir soru sorsam herhalde hanımların ne yazdığını anlarsınız.

Şimdi artık dünyada cinsiyetsiz tuvaletler var. Yani cinsiyet ayrımı olmadan herkesin kullandığı tuvaletler bunlar diyen arkadaşlar çıkacaktır. Merak etmeyin o konuyu birazcık araştırdım. İsviçre’den başlayarak Avrupa ülkelerine yayılan cinsiyetsiz tuvaletler var. Ülkemizde de sayıları az olsa da bu tuvaletler kullanılmakta. Açıkçası ben bu verileri bulunca niye tuvaletlerde böyle bir ayrımcılık yapılıyor diye de araştırdım net bir neden bulamadım.

Sadece bazı yerlerde kültürlerin ve inançların yabancı kadın ve erkeğin aynı tuvaleti kullanmalarına izin vermediğini okudum yani bunlar dışında “temiz kullanılan bir tuvaleti cinsiyet ayrımı olmadan herkesin kullanabileceğini düşünüyorum.“ ancak ülkemizde buna alışmak cinsiyetsiz tuvaletleri kültürümüze katmak ve onları temiz tutmak oldukça zor görünüyor. Çünkü insanlar her konuda ayrıştırılmaya o kadar alışmış durumdalar ki, ayrıştırma olmayınca rahatsız olur hale gelmiş durumdalar.

Evet, bu araştırmaların sonucunda hanımların mailde yazdığı gibi engelli tuvaletlerinin genelde cinsiyet ayrımı olmadan yapıldığını söyleyebilirim. Durum böyle olunca engelsiz insanlara kadın ve erkek diye cinsiyete göre tuvalet yapılınca, engelliler insanlar ve çevresinde biz cinsiyetsiz miyiz? Neyimiz eksik? Algısı ile birlikte bir rahatsızlık oluşuyor. Bu belki psikolojik ve kültürel bir rahatsızlık ancak eğer ayrım yapılıyorsa engelli tuvaletleri de kadın ve erkek diye ayrılmalı. Bir ayrım yapmıyorsak o zaman engelsiz bireylerin tuvaletleri de kadın ve erkek diye ayrılmamalı aksi halde insanların kafasında yanlış algılar oluşuyor.

Bu anlattıklarım size küçük ayrıntılar gibi gelebilir. Ama inanın çok önemli şeyler ve ülkemizde bu konular utanılacak bir şeymiş gibi gösterildiği için çoğu insan bunları yetkililere anlatmaya çekiniyor. Dediğim gibi bana mail gelmeseydi ben bile farkında değildim yani hiç bu açıdan bakmamıştım. Buradan o maili bana yazan hanımlara bu konuyu paylaştıkları için çok teşekkürler. İşte engelleri böyle paylaşarak aşacağız

Şimdi buradan bir ricam olacak bu yazı bir dilekçe niteliğinde olsun. Okuyan ve dinleyen herkes gittikleri mekândaki engelli tuvaletinin kapısını açsın bir baksın. Eğer anlatmaya çalıştığım sıkıntılar varsa. Hiçbir şey demeden bu yazıyı o mekânın yetkililerine ulaştırın bir şekilde okumalarını sağlayın. Böylece sorunu onlarda görür ve gereken neyse yaparlar. Bizlerde el ele verip oluşan yanlış algılardan doğan engelleri yok etmiş oluruz. Bu tür sıkıntıları da bir daha yaşamayız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…