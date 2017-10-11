Haber: Semih BAYKAL

Olay, saat 15.00’da ilimiz Gerede ilçesi Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerleyen 34 TY 0954 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kontrolden çıkan cip yolun kenarına kadar sürüklenirken, sürücü ve yolcular takla atan aracın içinde sıkıştı. Çevreden geçen sürücüler kazayı, olayı 112 Acil ve 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sıkışan yaralıları araçtan çıkararak 112 Sağlık çalışanlarına teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.