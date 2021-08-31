Cip uçuruma yuvarlandı

Haber: Aysun Beykoz
Yedigöller Milli Parkı'ndan Bolu istikametine seyreden Orhan Uzun yönetimindeki 34 LV 7983 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ayıkayası mevkisinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Cip ağaçlara çarptıktan sonra yan yattı.
Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Uzun ile yanında bulunan eşi Emine Uzun, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak uçurumdan yukarı taşındı.
Kazada sürücünün eşi Emine Uzun hafif yaralandı. Emine Uzun, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.