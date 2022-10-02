Ciple polis aracı çarpıştı: 2 memur yaralandı

Haber: Okay Özcan

Edinilen bilgiye göre, Gültekin K. yönetimindeki 07 GK 868 plakalı cip, Ömer Faruk E. idaresindeki 14 A 59545 plakalı polis aracıyla Elmalık mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan polis aracı refüje çıkarak durabildi. Kazada, polis aracındaki Ömer Faruk E. ve Mert A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.