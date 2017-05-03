Haber: Kasım ŞAHİN

Mevcut Başkan Mehmet Sarı ile Cavit Tatlı’nın Genel Başkanlık için yarıştığı genel kurulda yarışı Cavit Tatlı kazandı.

Prof.Dr. Mustafa Şentop ile birlikte Burdur Milletvekili Reşat Petek ve Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve çok sayıda avukatın katıldığı genel kurulda Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın Genel Başkanlığı döneminde Bolu İl Temsilcisi olan Bolu Baro Barosu avukatlarından Fikret Çıracı ise temsilcilik görevini sürdürmeye devam edecek.