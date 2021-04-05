Çıracı’dan 104 amirale tepki

Haber: N. Halid Altundal

104 emekli amiral tarafından yayınlanan Montrö Bildirisine bir tepki de Hukukçular Derneği Bolu İl Temsilcisi Avukat Fikret Çıracı’dan geldi. Çıracı tarafından, “Demokrasi ve hukuku hedef alan bildiriye karşı, demokrasi ve hukukun yanındayız” başlığıyla yayınlanan açıklamada, “Hukukçular Derneği olarak kurulduğumuz 1970 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyetinin demokratik düzenini, hukuku ve milletin iradesini hedef alan darbelerin ve her türlü gayri hukuki müdahalelerin karşısında durduk. Derneğimiz geçmişte olduğu gibi bugün de gayri hukuki yollardan, demokrasiyi, hukuku ve millet iradesini hedef alan her türlü müdahalenin karşısında durmaya devam edecek ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan yasal sürecin takipçisi olacaktır” ifadelerine yer verildi.