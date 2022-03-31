Çirkef mahkeme salonunu bile aştı

Haber: Ceylan Beykoz

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı davası Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Geçtiğimiz yıl dayısı dediği evde üç yıldır kalan mağdur N.D.’nin poliste ve savcılıkta verdiği ifadesinde öz ağabeyi olan M.E.D.’nin kendisine 4 defa tecavüz ettiğini söylemiş ancak geçtiğimiz ay görülen davada ise kendisine öz ağabeyinin değil, evinde kaldığı dayı dediği B.E.’nin tecavüz ettiğini söylemesi kafaları karıştırmıştı.

Önceki gün görülen ikinci duruşmada tanıklar dinlendi. Tanıklar, mağdur N.D.’nin 3 yıldır B.E.’nin evinde kaldığını, sanık B.E.’nin mağdur N.D.’yi çocuğu gibi sevdiğini kendi çocuklarından ayırt etmediğini söylediler. Sanık B.E., duruşmada akrabası olan genç kıza asla böyle bir şey yapmadığını belirterek; “Ben 3 çocuk babasıyım. N.D.’yi komşuları olan bir ailenin çocuğuna istemişlerdi. Kendisi bunu istemeyerek Düzce’deki ailesinden ayrılarak bize yerleşti. Onu evladım gibi gördüm. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Bir gün bana ve eşime, öz ağabeyini 4 defa tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine eşime bu durumu anlattım ve kendisiyle konuşmasını sağladım. Bu olayı biz ortaya çıkarttık. Şimdi de bu çirkin olayı benim yaptığımı söylüyor. Bunun aslı astarı yoktur” dedi.

Bu ifadenin ardından mahkeme heyetinden söz alan mağdur genç kızın annesi F.D., kızının korkutulduğunu açıklayarak, “Bu duruşmanın görülmesine bir gün kala kızım yanıma gelerek gözyaşları içerisinde, kendisine dayı dediği eşimin akrabası olan B.E.’nin biri Gölköy’de üçü evde olmak üzere 4 defa tecavüz ettiğini anlattı. Dayısının tehditleri nedeniyle de suçu ağabeyinin üzerine attığını söyledi. Hatta duruşmaya gelirken akrabamız olan M.T. isimli kadın bir gün B.E.’nin çalıştığı kurumda kendisiyle karşılaştığını ve kızımı çok sevdiğini, karısını boşayıp kızımla evleneceğini N.B.’nin kendisini çok sevdiğini söylemiş. M.T.’nin tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Bütün bu çirkinlikleri dayı denen B.E. yapmıştır. Benim öz oğlum olan M.E.D.’ye de iftira atmaktadır” demesi ortamda buz gibi hava esmesine neden oldu. Duruşma dinlenmeyen tanıkların ve M.T.’nin tanık olarak dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.