Çıtır tutuklandı

Haber: C. Kutay AYKAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu şehir içi çalışmada B.K. (49) işsiz ve İ.D. (19) işsiz, isimli şahıslardan 6.43 gram ESRAR maddesi ele geçirdi. Şahıslara uyuşturucu madde satan Harun Çıtır(32) serbest meslek, isimli şahıs da aynı gün yakalanmış olup şahsın üzerinde 14.59 gram Esrar maddesi ile ikametinde yapılan aramada 52 Kök Hint Kenevir bitkisi olmak üzere toplamda 20.02 gram esrar yakalandı.

B.K ile İ.D. tutuksuz yargılanmak üzere Savcılık tarafından serbest bırakılırken, Harun Çıtır isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan Savcılığa sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Çıtır, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Şube yetkilileri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlar üzerine çalışmaların devam edeceği bildirdiler.