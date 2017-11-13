HABER:Ceylan Beykoz

Cittaslow ağının 2018 yılı stratejisi ve çalışmalarının kararlaştırıldığı toplantı çok başarılı geçti ve Türkiye açısından iki önemli gelişme yaşandı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer Türkiye koordinatörü olarak toplantıda Mudurnu’nun adaylık dosyası olumlu görüşle teslim alındı. Mudurnu'nun önümüzdeki aylardan itibaren Türkiye Cittaslow ailesinin 15. üyesi olacağı ifade edilirken, Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda başlatılan çalışmalarda uygun bulundu ve desteklenmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, Türkiye Cittaslowları, Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi amacıyla koyduğu 17 hedefi yol haritası olarak kabul etti. Her cittaslow, yıllık ilerleme raporları hazırlayarak ve Birleşmiş Milletlere sunacağı, böylece tüm dünyaya küresel sorunlara yerelde nasıl başarılı çözümler üretilebildiği gösterilmiş olacağı ifade edildi.

Tunç Soyer ise toplantıda alınan kararları değerlendirdi. Soyer, "Türkiye’den 14, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 3 Cittaslow’un imzalayarak taahhüt altına aldıkları belge, 30 ülkede 238 Cittaslow’a tavsiye edilecek. Türkiye’nin bu konudaki öncülüğü tüm başkanların takdirini topladı, bu da bize büyük gurur yaşattı" dedi.