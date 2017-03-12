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12 Mart 2017 Pazar
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    • “CITTASLOW GÖYNÜK’ÜN HEDEFİ DÜNYA MARKASI OLMAK”

    Sakinliğin ve huzurun diyarı Göynük, ‘Cittaslow’ felsefesiyle dünyaya açılmak için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Cittaslow Birliği’ne üyeliği resmileşen Göynük, turizmde uluslararası kriterlerle dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

    12 Mart 2017 Pazar 07:23
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    “CITTASLOW GÖYNÜK’ÜN HEDEFİ DÜNYA MARKASI OLMAK”

    Haber: BMA

     “Sakin Şehir” unvanını almasıyla ülke gündeminde de çok dikkat çeken ve ziyaretçi trafiği artan Göynük’te turizm işletmeleri de yeni döneme hazırlanıyor. Sakin şehrin turizm işletmecileri ile bir araya gelerek, ‘Cittaslow Göynük’ün yeni dönemdeki hedeflerini paylaşan Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan, “Sakin Şehrimizi dünya markası yapmak için tüm işletmelerimize önemli görevler düşüyor. Cittaslow unvanı Göynük’ün turizmde çekim merkezi olmasına çok büyük katkı sağlayacak. Doğru adımlarla ilerlemeli, ‘Bir Osmanlı Kenti’ ve ‘Akşemseddin Diyarı’ tanımlamalarını taşıyan kentimizi Türkiye’de ve dünyada en iyi şekilde yansıtmalıyız” dedi.

    Göynük Esnaflar Odası Başkan Vekili Günay Can’ın da katıldığı toplantıda, Göynük’te turizm alanında faaliyet gösteren işletme sahiplerine ‘Cittaslow-Sakin Şehir’ olmanın kriterlerini anlatan Kazan, Göynük’te yeni bir dönem başladığına dikkat çekti. Kazan, Göynük’ün Uluslararası Cittaslow Birliği’ne dahil olmasının ardından turizmde beklenen hareketliliğin başladığını kaydederek, “Cittaslow unvanıyla birlikte Göynük’teki turizm alanında başlattığımız atılımı ve planlamalarımızı bu yeni kent felsefesinin gerekliliklerine uygun hale getireceğiz. ‘Sakin Şehir’ kabul edilmemizi sağlayan değerlerimizi ve sahip olduğumuz zenginlikleri sürdürebilir kılmalıyız. İşletmelerimizin bir kısmının yenilenmesi ve işletmecilerimizin Cittaslow ruhunu benimsemesi için Belediyemiz, halkımız, çalışanlarımız ve işletmelerimizle ortak hareket ediyoruz. Hedefimiz Göynük’ü tüm değerleriyle bir dünya turizm markası yapmak. Bu yolda bilinçli ve doğru adımlar atabilmek için sağlam bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

    CİTTASLOW ÜNVANI TURİZME İVME KAZANDIRACAK

    Geçtiğimiz aylarda Belediye’nin öncülüğünde turizm sektöründeki insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek için eğitimler düzenlediklerini hatırlatan Kazan, turizm işletmecilerinin atacağı doğru adımların Göynük’e sağlayacağı katkının yüksek olacağını vurguladı. Başkan Kazan işletmecilere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Hassas ve bilinçli yatırımlar ve projelerle Cittaslow unvanını hakkıyla aldık. Bu unvan Göynük’ün geleceği için önemli bir dönüm noktası. Bugün Göynük dünyadaki ‘Sakin Şehir’ler arasında. Göynük’te son yıllarda gerçekleşen değişim ve dönüşümde, Göynük halkının desteğinin payı çok büyük. Turizm Göynük’ün en önemli kazanımlarından biri oldu. Her gün yeni bir işletmecimiz, yeni bir girişimcimiz Göynük’ün turizm potansiyeline katkı sağlıyor. Cittaslow ilan edilmemizle birlikte, Türkiye’de bir Göynük rüzgarı esti. Ziyaretçi sayımızda, kentimize düzenlenen turların sayısında da artış gözlüyoruz. Bu daha da büyüyerek devam edecek. Çünkü bu amaçla iyi bir tanıtım stratejisiyle çalışıyoruz.”

    BAHARIN EN GÜZEL SAKİN ROTASI GÖYNÜK OLACAK

    Göynük’ü ziyaret edenlerin doğamıza, kültürel, tarihi, manevi ve geleneksel değerlerimize hayran kalarak, ‘Cittaslow Göynük’ten mutlu ayrılmaları ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin göstergesi. Baharın gelmesi ile birlikte daha çok ziyaretçi ağırlayacağımıza inanıyorum. Göynük, gölleriyle, yaylalarıyla baharın da en güzel, en özel ve en sakin yaşanacağı destinasyonlardan. Doğa ve tarihle iç içe bir Göynük turu, yerli ve yabancı ziyaretçilerimize yeni bir nefes ve huzur durağı olacak. Göynük’te baharı karşılamaya herkesi davet edeceğiz. Hepimizin bu sürece iyi hazırlanması gerekiyor.

    SAKİN ŞEHİR RUHUNA UYGUN DÜZENLEMELER YAPILACAK

    Geçtiğimiz aylarda turizmde bir eğitim atağı başlattık. Sektörde her geçen gün artan ihtiyaca yanıt verebilmek için, işletmecilerimiz ve çalışanlarımızı turizm ve iletişim eğitimlerine dahil ettik. Başarılı olan çok sayıda katılımcı bu eğitimlerden sertifikalarını alarak ayrıldı.

    Yeni adımımız ‘Sakin Şehir’ silüetinde olumsuz etki yaratan unsurları geleneksel dokumuza ve kimliğimize uygun hale getirmek olacak. Arasta çarşımızda bulunan dükkanlarımız, bizim yüzyıllardır sürdürdüğümüz dokumacılık ve oymacılık gibi el sanatlarımızı yansıtıyor. Nostaljik değerlerimizin yaşatıldığı, sergilendiği bu dükkanlar mimari yapıları ile de adeta bir açık hava tarih müzesi işlevi görüyor. Bu dükkanların cephe iyileştirmelerini geleneksel kimliğe uygun şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Dükkan tabelaları ve reklam panolarını Cittaslow’ın öngördüğü standartlara uygun hale getireceğiz. Gürültü kirliliğine neden olabilecek olumsuz etkenleri ortadan kaldırabilmek için tüm kamu kuruluşlarımız ile ortak çalışma yürütüyoruz. Kent Konseyi ile birlikte, planlama, tasarım ve uygulama süreçlerine halkımızın da katılımını teşvik ediyoruz.

    Alt yapı, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatları ile ilgili yaptığımız düzenlemeler ve çalışmalarla Göynük sakinlerinin yaşam kalitesini arttırdık. Şimdi ziyaretçilerimizin ‘Sakin Şehir’den memnun ayrılmalarını sağlamak için planlı şekilde hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Bu yüzden işletme sahiplerimize artık daha fazla görev ve sorumluluk düşüyor. Belediyemizin desteği ile işletmelerde yapılacak düzenlemelere bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada destek vereceğinize inanıyorum. Böylece belediyemiz, işletmelerimiz ve çalışanlarımızla el ele vererek ‘Sakin Şehri’mizi geleceğe bir dünya markası olarak taşıyacağız.”

    Anahtar Kelimeler: Sakinliğin, Huzurun, Diyarı, Göynük, ‘Cittaslow’

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