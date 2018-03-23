Haber: BMA

Türkiye'nin 15. Cittaslow'u ( Sakin Şehri) seçilen Mudurnu ilçesinin yöneticileri almış oldukları Cittaslow sertfikasını İlimiz Valisi Aydın Baruş'a takdim ettiler. Süreçle ilgili bilgi veren Mudurnu heyeti Cittaslow olmanın haklı gururunu yaşadıklarını da dile getirdiler.

Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin; Mudurnu Belediyesinin Cittaslow süresince ortaya koyduğu emeklerin önemli olduğundan bahsederek, bundan sonraki süreç içinde Mudurnu'da yaşayan herkese fazlasıyla sorumluluk düştüğünü belirtti. Ayrıca Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin, Bolu Valisi Aydın Baruş öncülüğünde İpekyolu güzergahında yer alan ve her biri Cittaslowünvanını elde etmiş Taraklı-Göynük- Mudurnu ilçelerinin Kaymakamları ve Belediye Başkanlarının bir araya gelerek, bundan sonraki süreçleri planlamak ve turizm potansiyelini artırmak için çalışmalar yapılmasını gerektiğini arz etti.

Bolu ilinden ikinci ilçenin Cittaslow ağına dahil olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren ValiSayın Aydın Baruş emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl de Bolu Valisi Aydın Baruş'aCittaslow rozeti takdim etti.