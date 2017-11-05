Haber: Esra Öztürk

Bundan 7 yıl önce şehrin göbeğinde mezbelelik bir arazi iken genç işadamı Erkan Bektaş tarafından Boluluların aileleri ile oturup nefes alabileceği ve hoş vakit geçirebileceği bir alana dönüşen City Park Kafe yine bir ilke imza atarak ‘jestkart’ uygulamasını başlattı.Kafe müşterilerine ücretsiz olarak dağıtılan kartlarla tüm ürünlerde yüzde 10 indirim sağlanıyor. Tüm ürünlerde uygulanan indirim kafe müşterileri için büyük avantaj sağlıyor. Konu ile ilgili konuşan işletmenin müdürü Sezer Bektaş, “Öncelikle tüm müşterilerimizin bizim için çok özel olduğunu belirtmek istiyoruz. Müşterilerimize ücretsiz olarak dağıtacağımız Jeskart’lardan herkes sahip olabilecek. Jestkartını gösterenler yüzde 10 indirimden faydalanacaklar. İndirimler pastalarımızda dahil tüm ürünlerimiz için geçerlidir. Müşterilerimiz jestkartlarını almayı unutmasınlar” şeklinde konuştu.