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26 Mayıs 2017 Cuma
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    • Çizgilerle 40 Hadis

    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öğrencilerin hadisleri öğrenmesi ve bu hadisler ışığında hayatlarını sürdürmeleri amacıyla, ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla “Çizimlerle 40 Hadis” adlı resim yarışmasını düzenledi.

    26 Mayıs 2017 Cuma 13:30
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    Çizgilerle 40 Hadis

    Haber; ESR ÖZTÜRK

    Abant İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde düzenlenen resim yarışması ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Cengiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sıtkı Köstereli, Bolu İl Müftüsü Orhan Genç, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Emin Demirkol, şube müdürlerimiz Muvafık Kılıç ve Levent Şener, öğrenciler ve aileleri katıldı. İstiklal marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda selamla konuşması yapan TÜGVA Bolu Temsilcisi Sadık Kuru: “Medeniyetimizi yeniden inşa edecek nesiller yetiştirmek istiyorsak öncelikle o nesle medeniyetimizin ana unsurlarını öğretmemiz gerekir. Peygamberimizin yaşamı ve açıklamaları elbette vazgeçilmez esaslarımız olmalıdır. TÜGVA olarak düzenlediğimiz bu yarışmada gereken mesajları verdiğimizi düşünüyorum” dedi.

    Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Şaban Karasakal, hadislerin hayatımızdaki yeri ve önemini anlatan konuşmasında: “ Kurt kuzunun düşmanıdır, kuzuların kurtlarından kaçması şaşılacak şey değildir asıl şaşılacak şey kuzuların kurtlara aşık olmasıdır. Kuzularımızın kurtlara aşıkolduğu bir ortamda kuzularımızı değerleriyle buluşturan gençlere teşekkür ediyorum. Sünnet hadistir, hadiste sünnettir. Kuran ve sünneti Mevlana’nın ifadesiyle pergelin sabit ayağı yapmalıyız. Sünnetin varlığı bir mucizedir. Deriye, kemiğe, elbiselere yazılarak bize gelen sünnet aslında gönüllere yazılmış olduğu için bugün bizlere kadar ulaşmıştır. Hadisler sadece okunulacak, söylemde kalacak unsur değildir.” dedi.

    Konuşmaların ardından TÜGVA vakfının tanıtımının ve amaçlarının anlatıldığı video gösterimi ve hadisleri çizimlerle anlatan resimlerin slayt sunumu yapıldı. Dereceye giren ve katılım gösteren öğrencilere Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Cengiz, Bolu İl Müftüsü Orhan Genç tarafından ödülleri verildi.  Ödüllerini alan öğrenciler sevinç gözyaşları dökerken aileler çocuklarının başarısının mutluluğunu ve gururunu yaşadı. Ödül töreni kokteyle son buldu.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Gençlik, Vakfı, (TÜGVA), öğrencilerin

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