HABER: Ceylan Beykoz

Bolunun tanınmış iş adamlarından Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi kurucusu ve eski Boluspor Kulüp Başkanlarından Mustafa Çizmecioğlu uzun zamandır tedavi gördüğü özel bir hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

93 yaşında vefat eden Mustafa Çizmecioğlu’nun cenazesi Siteler Camii’nde öğle namazına takiben kaldırıldı. Cenaze törenine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Ak Parti Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, ailesi ile çok sayıda sevenleri ve öğrenciler katıldı.

Cenaze namazının ardından Çizmecioğlu, cenazesi Çığırtkanlar Mezarlığı’na defnedildi.