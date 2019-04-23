CKD Bolu’dan 23 Nisan mesajı

Haber: Esra Öztürk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi Yönetim Kurulu, mesajında, “23 Nisan 1920 tarihi Türk Milleti için büyük önem taşımaktadır” dedi. CKD Bolu Şubesi adına Başkan Güllü Yaman imzalı yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılışıyla birlikte yeni bir devleti tarih sahnesine çıkaran Türk Milleti, bağımsızlığa olan inancı sayesinde inanılmaz bir mücadele, Muhteşem bir hürriyet mücadelesi örneği sergilemiştir. Dünyadaki tüm ezilen uluslara örnek olan, emperyalist güçlerin yenilgisiyle sonuçlandırılan Milli Kurtuluş Savaşımızı; Zaferle taçlandıran ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran, kaynağını ve gücünü Halktan alan, Başkanlığını Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK‘ ün yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin 99. Yılı açılışını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Halkın kendi kendisini yönetmesi temeline dayalı ‘Cumhuriyet’ yapılanması, bağımsızlık savaşımızla birlikte oluşturulmuştur. Bağımsızlık savaşının başlangıcında; ‘Amasya bildirgesinde’ ifade edilmiş olan ‘Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır’ sözleriyle belirlenen ‘ULUSAL EGEMENLİK’ temeline dayalı ‘HALK HÜKÜMETİ’ 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin açılmasıyla yaşama geçirilmiştir. Ulu önder Atatürk‘ün Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin açıldığı bu günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. 23 Nisan, dünyadaki tek çocuk bayramı olma özelliği de taşıyarak dünya çocukları arasında dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının pekiştirilmesine katkıda bulunması açısından büyük öneme sahiptir.”

“HİÇBİR GÜÇ TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEMEYECEKTİR”

Çocukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin teminatı, barışın ve umudun simgesi olduğuna dikkat çeken CKD Bolu Başkanı Yaman 23 Nisan mesajında ayrıca, “Dolayısıyla Türk çocuklarını mutlu edebilmek, onlara iyi bir gelecek sunabilmek, çocuklarımızı milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler oluşturmak hepimizin görevidir. Bu bilinçle, ulusumuzun cumhuriyetle perçinlemiş egemenliğini yok saymaya çalışanlara en güzel yanıtı, azmi ve kararlılığı ile bu büyük mirasın varisi olan çocuklarımız verecek; yorulsalar da Büyük Önderlerini takip edeceklerdir. Çünkü ‘Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.’ Bugün ülkemizin en büyük dinamiği olan çocuklarımız yazık ki, bu yüksek ideale ulaşma yolunda türlü zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Fakat her türlü baskı ve yıldırma politikalarına karşın, geleceğin devlet adamları, doktorları, mühendisleri daha çok küçük yaşlarda ulusal egemenlik bilinciyle tanışmakta; ulusun ve devletin birlik ve bütünlüğüne, bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne olan inançla yetişmektedir. Bu sayede demokratik laik Cumhuriyet, bireysel, sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerle gelişerek bugünlere kadar gelmiştir. Atatürk’ün ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur’ özdeyişi ile özdeşleşen ulusal egemenlik anlayışımız, hiçbir güç tarafından değiştirilemeyecektir” sözlerine yer verdi.

“23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLUYORUZ”

Yaman 23 Nisan mesajında son olarak şunları söyledi: “Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görüyoruz. Bağımsızlık onurumuza yapılan saldırıların nedenini anlamak için, sindirme siyasetiyle eş zamanlı olarak halkın iradesini hiçe saymak v.b şeylerle yapılmak istenenlere bakmak yeterlidir. Küresel sermayenin ve emperyalizmin sözcüleri ABD, şimdi de Cumhuriyet’imizi ve demokrasimizi karartmaya önümüzü kapatmaya çalışmaktadır. İşte biz bütün bunları görerek, sorgulayarak kararlı bir duruş sergilemek zorundayız. Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi olarak 99 yıl sonra bize bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliğimizi kazandıran Ata’mızı daha çok özlüyor, O’na ve mücadele arkadaşlarına daha çok minnet duyuyoruz. Cumhuriyet Kadınları olarak bu konudaki hassasiyetimizi her ortamda ifade ettik, ifade etmeye de devam edeceğiz. Sadece söylemlerimizle değil, eylemlerimizle de bu sözün arkasında durmaktayız. Bütün varlığımızı Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve devrimlerine, ulusal bağımsızlığımıza feda etmeye hazır olduğumuz herkesçe bilinmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi olarak TBMM‘nin açılışının 99.Yılı nedeniyle, Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ü en derin sevgi ve saygıyla anıyor, Büyük Türk Milleti`nin ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.”