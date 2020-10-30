CKD'den örgütlenme atağı



Haber: C. Kutay Aykan

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı Tülin Oygür, bütün kadınları omuz omuza mücadele etmeye çağırdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Anadolu'da örgütlenme atağına geçen ve 6 yeni şube açan dernek yeni şubelerin de yolda olduğunu duyurdu. CKD, arasında Bolu’nun da bulunduğu birçok şube açtı. Yeni şubelere ilişkin müjdeli haberleri veren CKD Genel Başkanı Tülin Oygür, diğer kadınlara da derneğe katılmaları yönünde çağrı yaptı. CKD Bolu Şube Başkanlığına atanan Şevval Bulduk, “Bizler üretici Cumhuriyet Kadınları olarak vatansever milli duruşumuzu yeniden alevlendirmek ve bunu Bolu kadınlarıyla paylaşmak için bu şubeyi yeniden kurmak ihtiyacı duyduk ve kollarımızı sıvadık” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 11:29